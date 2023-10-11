شكرا لقرائتكم خبر عن منسق عام حملة مواطن: تدشين الحملة بأكثر من 150 دولة بالخارج لدعم الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد فاروق الرئيس والمنسق العام لحملة مواطن لدعم مصر، إن الحملة ستجوب كل محافظات الجمهورية للتوعية بأهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية والتوعية بما يحاك ضد مصر، والتأكيد على أهمية دعم الرئيس السيسى بالانتخابات الرئاسية لاستكمال مسيرة التنمية والإنجازات التى بدأت مع قيادته للبلاد من مشروعات قومية أحدثت نقلة نوعية حقيقة فى مصر فى ظل ظروف صعبة يمر بها العالم، لافتا إلى أنه تم تدشين الحملة فى أكثر من 150 دولة بالخارج.

ومن جانبه، قال المهندس عزيز أباظة عضو الهيئة العليا ومنسق حملة مواطن لدعم مصر بمحافظة الشرقية، إن هذه المرحلة فارقة فى تاريخ الوطن فى ظل ما يحاك ضد مصر من مؤامرات خارجية، آخرها محاولات دفع جزء من أهل غزة تجاه سيناء، قائلا: "كل ما يحدث حولنا من شواهد خارجية هدفه النيل من استقرار وأمن مصر".

وأضاف المهندس عزيز أباظة، أن مصر دولة كبيرة وعظيمة والرئيس السيسى لديه رؤية وبصمات واضحة من مشروعات قومية عملاقة ستظهر نتائجها على المجتمع المصرى.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الأول، لحملة مواطن لدعم مصر، للإعلان عن دور الحملة وخطتها لدعم الرئيس السيسى بالانتخابات الرئاسية المقبلة، والإعلان عن تدشين أكبر حملة لدعم الوطن في تاريخ الجاليات المصرية من سيدات مصر في الخارج، دعما وتأييدا للرئيس عبد الفتاح السيسي الذى نزولا على رغبة ملايين الشعب المصري سيخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

حضر المؤتمر الصحفى محمد فاروق الرئيس والمنسق العام لحملة مواطن لدعم مصر، ونصر مطر منسق المصريين بالخارج ، والمهندس عزيز أباظة عضو الهيئة العليا ومنسق محافظة الشرقية، والمهندس الحسينى الكارم المنسق المساعد.

كما شارك فى المؤتمر الصحفى، المهندس سامح عواد عضو الهيئة العليا - رئيس لجنة الإسكان بالحملة، الكاتب الصحفي محمد سويد عضو الهيئة العليا للحملة، ومحمد الحسيني منسق ذوي الهمم، والأنبا كيرلس ممثل الكنيسة بحملة مواطن، والدكتور عرفة رجب ممثلا عن الأزهر، وعبد الوهاب محمد أبو يوسف عضو الهيئة العليا للحملة والقبائل والعائلات، ومحمد فوزى عضو الهيئة العليا ، والدكتورة رحاب أبو غزالة أمينة المرأة في الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج ، ومجدى داود منسق عام مواطن بالجمهورية ، ووحيد عبد الفتاح خلوى منسق عام القليوبية، وعزة فتحي عضو الهيئة العليا ومسؤول ملف أسر الشهداء، واللواء أمين راضي الرئيس السابق لجهاز حماية المستهلك، وإيرين هنري منسق الكوادر النسائية الشبابية، والنائب خالد سيف عضو الهيئة العليا للحملة.