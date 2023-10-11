شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: نقف مع إسرائيل بوضوح وأرسلنا حاملة طائرات إلى المنطقة للردع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت حاملة طائرة إلى المنطقة للردع، متابعا :"لا يوجد مكان للكراهية في الولايات المتحدة ضد اليهود أو المسلمين".

وأضاف الرئيس الأمريكي في كلمة له بثتها قناة القاهرة الإخبارية :"مستعدون لنقل أي أصول عسكرية أميركية إلى إسرائيل كلما تطلب الأمر".

وتابع جو بايدن :"طلبت من الكونجرس اتخاذ تدابير لمساعدة إسرائيل، واتصلت برئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وأبلغته بأننا نتضامن مع إسرائيل، ونقف مع إسرائيل بوضوح".