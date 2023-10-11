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سفيرة إسرائيل بمصر: سيناء مصرية ولم نطلب من الفلسطينيين الانتقال إليها

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القاهرة - سامية سيد - ‏أكدت سفيرة إسرائيل في مصر أميرة أورون أنه ليس لدى إسرائيل أي نوايا فيما يتعلق بسيناء، ولم تطلب من الفلسطينيين الانتقال إلى هناك.  

 

وقالت: إسرائيل ملتزمة بمعاهدة السلام مع مصر، والتي فيها حُددت، جليا، الحدود بين البلدين، مضيفة: "سيناء هي أرض مصرية حارب فيها الجيش المصري الإرهاب خلال السنوات العشر الماضية". بحسب ما نشرته السفارة الإسرائيلية عبر حسابها على منصة "إكس".

 

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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