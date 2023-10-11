شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء: الدولة اتخذت إجراءات لتخفيف العبء على المواطن وتتحمل التكلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء، المستشار سامح الخشن عن تفاصيل إطلاق مبادرة جديدة لخفض أسعار السلع الغذائية الأساسية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى تامر أمين عبر برنامجه آخر النهار المذاع على قناة النهار، إن المبادرة تأتى في إطار مكافحة تضخم السلع المصرية وتخفيف الأعباء عنهم، والحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات تخفيض تكلفة المنتج يؤدى إلى زيادة العرض، وتوفير في المكون الدولاري للسلع لاستيراد مستلزمات الإنتاج للسلع.

وأضاف أن هناك استهداف من الحكومة لحل مشكلة الإفراج الجمركي والذى يعقبه خفض في أسعار السلع، وخفض 7 سلع أساسية بنسبة 15 لـ 25%، مؤكدا أن هناك استهداف للاستغلال ولكن رئيس مجلس الوزراء كلف الوزراء والمحافظين والجهات الرقابية لتنفيذ المبادرة، ومكافحة الاستغلال، مضيفا أن الدولة اتخذت إجراءات لتخفيف العبء على المواطن وتتحمل تكلفتها الدولة.

وتابع: "احتواء الأسعار والغلاء هدف قصير الأجل، ولكن الهدف طويل الأجل هو التعمق في الصناعة، ولكن الأولوية في الوقت الحالي احتواء الأسعار في الوقت التي تسير الدولة لتشجع على الإنتاج المحلى".