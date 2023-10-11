شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأربعاء 11/10/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:27 ص

موعد صلاة الظهر 12:42 ص

موعد صلاة العصر 01: 4

موعد صلاة المغرب 6:31 م

موعد صلاة العشاء 7:47

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:31 ص

موعد صلاة الظهر 12:46

موعد صلاة العصر 4:05

موعد صلاة المغرب 6:34 م

موعد صلاة العشاء 7:52 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:23

موعد صلاة الظهر 12:37 م

موعد صلاة العصر 3:56 م

موعد صلاة المغرب 6:26 م

موعد صلاة العشاء 7:43 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:15

وقت صلاة الظهر 12:29

موعد صلاة العصر 3:50 م

وقت صلاة المغرب 6:20 م

وقت صلاة العشاء 7:34 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:22 ص

موعد صلاة الظهر 12:35 ص

موعد صلاة العصر 57: 3

موعد صلاة المغرب 6:28 م

موعد صلاة العشاء 7:40