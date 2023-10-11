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91% من القراء يطالبون بتكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار.

 

وأيد 91% من القراء مطالب تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، بينما عارض 9% من القراء مطالب تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار.

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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