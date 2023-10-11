شكرا لقرائتكم خبر عن 91% من القراء يطالبون بتكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار. وأيد 91% من القراء مطالب تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، بينما عارض 9% من القراء مطالب تكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار.

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