تحذير رسمي من دواء مغشوش لعلاج السرطان.. وهكذا يمكن اكتشافه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

حذرت هيئة الدواء المصرية، من وجود عبوات مغشوشة لمستحضر دوائي باسم "erbitux حقن"، والذي يستخدم في علاج سرطان القولون والمستقيم وسرطان الرأس والرقبة.

وقالت الهيئة في منشور توعوي: "ننصح المواطنين ومقدمي الخدمة الطبية بمراجعة عبوات مستحضر Erbitux 500mg/100ml solution for infusion؛ نظرا لإبلاغ الشركة المصنعة عن مواصفات العبوات التي لا تخص السوق المصري".

وحددت هيئة الدواء العبوات التي تحمل رقم تشغيلة "19:H01G"، من إنتاج شركة "MERCK".

وأشارت هيئة الدواء المصرية، إلى التفرقة الظاهرية بين العبوات الأصلية والعبوات التي لا تخص السوق، وتتمثل في أن اللغة المستخدمة خلاف العربية والانجليزية، وعدم وجود أي بيانات تفيد الاستيراد الرسمي للتداول داخل البلاد.