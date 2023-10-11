"دفاع النواب" تثمن إطلاق جامعة القاهرة لقوافل تنموية شاملة فى المحافظات والمناطق النائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أشاد النائب خالد طنطاوي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بحرص جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة على إطلاق العديد من القوافل التنموية الشاملة في المحافظات والمناطق النائية لتقديم جميع الخدمات الصحية والاجتماعية لأهالينا من البسطاء داخل هذه المناطق.

وأكد طنطاوي، في بيان له اليوم الأهمية الكبيرة لإطلاق جامعة القاهرة لقافلة تنموية شاملة لمدينة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، خلال الفترة من 22-27 أكتوبر الحالي، وذلك في إطار"التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي" ومبادرة "حياة كريمة"، والتي تسهم في تنمية وتطوير الريف المصري والارتقاء بمستوى الخدمات للمناطق الأكثر احتياجًا في مصر.

وأشاد بتصريحات الدكتور محمد عثمان الخشت التى أعلن فيها أن القافلة تضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من الكوادر المتميزة في التخصصات المختلفة من كليات الطب البشري، وطب الأسنان، والتمريض، والصيدلة، والطب البيطري، والعلوم، والآثار، والطفولة المبكرة، والدراسات العليا للتربية، ومعهد الأورام وأن القافلة ستقدم كافة الخدمات الطبية بالمجان، وتشمل الكشف وإجراء العمليات الجراحية، وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية بالمجان، وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات جامعة القاهرة، كماتقدم الخدمات البيطرية، وبرامج توعوية في مجالات متعددة، منها التغذية الصحية، والصحة الإنجابية، وصحة المرأة والكشف المبكر لسرطان الثدي، ومحو الأمية، ومخاطر الإدمان، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل لتعليم الحرف اليدوية في إطار تفعيل مبادرة صنايعية مصر، وتدوير المخلفات.