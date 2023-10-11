رئيس "القاهرة الجديدة" يؤكد ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة وصيانة الطرق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أكد المهندس، عبد الرؤوف الغيطي رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة ،ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة اليومية وبالأخص الأرصفة، وكذا ضرورة الاهتمام بأعمال صيانة الطرق وترميم جميع مناطق القطع بالطرق، فضلا عن ضرورة عمل صيانة دورية للمسطحات الخضراء وأعمال الزراعة بجميع الأحياء.

جاء ذلك خلال تفقده، اليوم الأربعاء، الأعمال المتبقية من محطة رفع الصرف الصحي رقم 11 وخط الطرد الملحق بها، والذي يقوم بنقل مياه الصرف الصحي بمنطقة الأندلس وامتداد الأندلس، وكذا تابع الأعمال الجارية بمحطة رقم 12 ومنها لمحطة الصرف الصحي بامتداد المستثمرين، وذلك بهدف دفع الأعمال لاستكمال منظومة الصرف الصحي بمنطقة الأندلس.

كما قام المهندس عبد الرؤوف الغيطي، بالمرور على أعمال الطرق الجارية بمحور 24 بطول 10 كم وعرض 75 مترا، والذي يربط بين التسعين الجنوبي والتسعين الشمالي حيث أعطي رئيس الجهاز توجيهات فورية لجميع الشركات العاملة بالموقع بضرورة تكثيف الأعمال على مدار 24 ساعة لسرعة الانتهاء من أعمال المحور وافتتاحه بشكل كامل أمام السكان في أسرع وقت، نظرًا لأهميته حيث يعتبر من المحاور الرئيسية لتنمية منطقة بيت الوطن.

في سياق متصل، قام رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بالمرور على أعمال الطرق الجارية بحي جاردينيا، ثم استكمل رئيس الجهاز الجولة بالمرور على منطقة امتداد غرب الجولف بالتجمع الثالث، مؤكداً ضرورة تكثيف الأعمال والانتهاء من أعمال تنسيق الموقع وأعمال الطرق والزراعة بالمنطقة.