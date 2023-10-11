محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب ممدوح عباس في قضية جديدة.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، أولى جلسات الدعوى المقامة من ممدوح عباس والتي حملت رقم 10498 لسنة 2023 ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق بتهمة السب والقذف.

وفي سياق منفصل قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، في وقت سابق تأجيل أولى جلسات قضيتين جديدتين ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة سب وقذف رجل الأعمال ممدوح عباس عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجلسة 6 نوفمبر للمذكرات.

وحملت القضيتان رقمي 1859 لـ 2023 جنحة مباشرة و1847 لـ 2023 جنحة مباشرة، واتهم ممدوح عباس فيهما مرتضى منصور، بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.