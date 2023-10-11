"نجلاء" بعد حصولها على حكم خلع: "استنيته 7 سنين وفي الآخر سابني واتجوز عليا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-فاطمة عادل:

تقدمت "نجلاء" بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، للمطالبة بخلع زوجها لما وقع عليها من ضرر، مبررة طلبها "ساب حب عمره واتجوز عليا وخلف أطفال، استنيته العمر كله وفي الآخر اتجوز عليا".

تقول الزوجة: "انتظر زوجي 7 أعوام حتى انتهى من أداء الخدمة العسكرية والسفر للخارج لتكوين مستقبله، وبعد عودته تقدم لخطبتي وانتقلنا إلى عش الزوجية لمدة 3 سنوات، بعدها تركني وتزوج من أخرى وأنجب منها".

تروى الزوجة تفاصيل زواجها: " عشت أجمل أيام العمر، حتى وصل الوضع بيننا لتأجيل فكرة الإنجاب للاستمتاع بشبابنا، ولم يفكر زوجي حينها في العودة للعمل بالخارج، لكن بعد أزمة مالية مر بها، عاد العمل بالخارج، ومن هنا انقلب حاله ولم أجد زوجي فقد تحول إلى شخص آخر يتهرب مني".

تشكو الزوجة: "سافر زوجي ولم يحاول الاتصال بي نهائياً بل بات ينتظر لفترة طويلة ثم يحدثني 3 دقائق ويغلق هاتفه، ولا أعلم شئ عنه، وبعد عام كامل عاد من السفر على منزل والدته، ولم يفكر في السؤال على زوجته، ولا أعلم السبب، حاولت مراقبته ومتابعته حتى وجدت تفاصيل غريبة جعلتني أفكر في الانفصال".

تواصل الزوجة قصتها: علمت بعد فترة أن زوجي قد تزوج من أخرى ولديه طفلان منها، وبعد مواجهته اعترف بزواجه من أجنبية وأنجب منها، ثم هرب ولا يريد طلاقي نهائياً".

تختتم الزوجة: بعدها لجأت إلى محكمة الأسرة للتخلص من تلك الشخص، وبعد رفعها دعوى خلع حملت رقم 286 لسنة 2020، لم يحاول التفكير أو الحضور لوجود للمحكمة وفي النهاية حصلت على حكم بالخلع، ومع ذلك أعاني من أزمة نفسية بسبب ما فعله بي "استنيته العمر كله واتجوز عليا".