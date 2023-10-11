انتخابات الرئاسة 2024.."الوطنية للانتخابات" تواصل تلقي طلبات راغبي الترشح لليوم السابع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبوالنجا:

تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات، فتح باب استقبال طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية لليوم السابع على التوالي، وذلك قبل 4 أيام فقط من إغلاق باب الترشح، وانتظار إعلان القائمة المبدئية للمرشحين للانتخابات الرئاسية 2024.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قبلت أوراق 3 مرشحين، وهم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي والمرشح فريد زهران والمرشح عبدالسند يمامة، وأعلنت الاستمرار في استقبال طلبات الترشح، واستقبال الأوراق والمستندات اللازمة لقبول طلب الترشح.

آخر ميعاد لاستقبال طلبات الترشح 14 أكتوبر

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أنَّها تستقبل طلبات الترشح من يوم 5 أكتوبر وحتى 14 أكتوبر من الساعة 9 صباحًا وحتى 5 مساءً، ما عدا اليوم الأخير، يكون آخر موعد الساعة 2 ظهرًا.

الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت قرارها بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية 2024، مع تحديد الجدول الزمني الخاص بإجراءات ومواعيد الانتخابات.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.