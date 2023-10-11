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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: تدريب عملى بقسم التبريد والتكييف لشباب الإسكندرية .. صور والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح وكيل مديرية العمل بالإسكندرية المهندس محمد كمال ، فى تقريره للوزارة ، انه توجه الي زيارة ميدانية يرافقه المتدربين من شباب قسم التبريد و التكييف بمركز التدريب المهنى التابع للمديرية، والذين أشادوا بدور وجهود الوزارة فى تأهيل الشباب وتجهيزهم لدخول سوق العمل .
كما جرى خلال الزيارة متابعة كافة اقسام أحد الشركات وشرح كافة مراحل التبريد من خلال مسؤول التدريب العملي ، ومؤكداً انه تم التنسيق مع الشركة لتعيين الشباب المتميزين فى التدريب ممن يجتازون الإختبارات النهائية بنجاح فى اقسام الشركة ، فى إطار تنفيذ سياسة الوزارة للتدريب من اجل التشغيل وخفض معدلات البطالة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .
كما عُقد لقاء مع المتدربين للوقوف على مدى استيعابهم التدريب الذي تلقوه ومقترحاتهم ورؤيتهم واحتياجاتهم لوضع تصور لتطوير العملية التدريبية ، وكذلك مناقشة مدى استعدادهم لبدء مشروعات صغيرة بتمويل ودعم من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالاسكندرية.
تدريب عملى بقسم التبريد والتكييف لشباب الأسكندرية
تدريب عملى بقسم التبريد والتكييف لشباب الأسكندرية
تدريب عملى بقسم التبريد والتكييف لشباب الأسكندرية
تدريب عملى بقسم التبريد والتكييف لشباب الأسكندرية
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