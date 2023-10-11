شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العدل بمنح صفة مأمور ضبط قضائى لـ 63 مهندسا بالمهن الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 5362 لسنة 2023، بتخويل مجلس النقابة العامة للمهن الزراعية ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات بصفة مأموري الضبط القضائي، وعددهم 63 مهندسا.

وقال القرار في المادة الأولى يخول أعضاء مجالس النقابات العامة للمهن الزراعية، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات الآتي أسماؤهم بصفاتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي..



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