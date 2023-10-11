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الصحة الفلسطينية: 974 شهيدا و5 آلاف مصاب جراء العدوان الإسرائيلى

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فى غزة، عن حصيلة جديدة لشهداء العدوان الإسرائيلي، حيث كشفت عن استشهاد 974 شخصًا وأكثر من 5 آلاف مصاب، جاء ذلك نقلا عن قناة القاهرة الإخبارية.

كان قد وصل عدد الشهداء أمس الثلاثاء، نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر والشامل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 922 شهيدًا، بينما وصل عدد الجرحى إلى نحو 4650 جريحًا.

وحسب مُعطيات وزارة الصحة الفلسطينية والمستشفيات في قطاع غزة والضفة الغربية، فإن 900 شهيد ارتقوا في قطاع غزة، منهم 260 طفلاً و230 امرأة، وأصيب 4500 آخرين بجروح مختلفة في غارات الاحتلال المتواصلة على أنحاء القطاع كافة، منذ السبت الماضي.

وفي الضفة الغربية، ارتقى 22 شهيدا، وأصيب نحو 150 آخرون.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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