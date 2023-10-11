شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يفتتح اليوم المتحف اليونانى - الرومانى بالإسكندرية بعد تطويره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا مساء أمس لمتابعة موقف الأراضي الصناعية بمنطقة عتاقة، مؤكدا أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتهيئة الظروف الملائمة لتشجيع مناخ الاستثمار، وتعظيم الاستفادة من كافة الفرص الاستثمارية المتاحة، والعمل على تذليل المعوقات على مستوى الجمهورية، وتوفير البنية الأساسية للأراضي الصناعية، ولذا فهذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة موقف جميع الأراضي الصناعية بمنطقة عتاقة، من أجل تذليل أي معوقات للاستفادة من هذه الأراضي على النحو الأمثل.