شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: انحسار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى انحسار فرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية: كما يعم الاستقرار في الأحوال الجوية على باقى الأنحاء لتستمر الأجواء الخريفية اللطيف على شمال البلاد، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى 30 درجة مئوية.

ويشهد اليوم الأربعاء، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع اليوم انخفاض طفيف فى درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الوجه البحرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 20، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 21، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 24، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 25.