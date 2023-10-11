شكرا لقرائتكم خبر عن ‏وزير الخارجية يؤكد لمسؤول أممى ومفوض الأونروا ضرورة حماية المدنيين فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل وزير الخارجية سامح شكري، الاربعاء، تور وينسلاند المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، وفيليب لازارينى المفوض العام لوكالة ⁧‫الأونروا‬⁩، بحسب ما نشره المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر منصة إكس.

أشار السفير أحمد أبو زيد إلى المباحثات دار فيها نقاش مطول حول سبل توفير الحماية للمدنيين فى قطاع غزة، وضمان انتظام وصول الخدمات والمواد الإغاثية.