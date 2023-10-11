شكرا لقرائتكم خبر عن مد باب التقدم بمبادرة EGY-AID لالتحاق الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية حتى 16 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت وزارة التعليم العالى وإدارة شئون الطلاب الوافدين برئاسة الدكتور شريف صالح، مد باب التقدم لمنح الدراسة فى مصر بالنسبة للطلاب الوافدين ضمن برنامج المنح الدراسة الذى أعلن عنه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى EGY-AID، حتى يوم 16 أكتوبر الجارى، وذلك فى ضوء قرارات وزير التعليم العالى حتى يتسنى للطلاب التقدم على المنصة وإتاحة الفرصة أمام أكبر قدر من طلاب الدول المختلفة الراغبين فى الدراسة بالجامعات المصرية.

وكانت وزارة التعليم العالي ، قد أعلنت ، القواعد الخاصة بتنفيذ المنح الدراسية EGY-AID(تبادل ثقافي – اللجنة الفرعية للوافدين بوزارة الخارجية) للمرحلتين: الجامعية – الدراسات العليا وفقا لما يلى:

▪ يتم تسجيل طلاب المنح من خلال بوابة المنح طبقًا للقواعد المنظمة لذلك.

▪ سداد الطالب مبلغ 100$ عند التسجيل مقابل أعمال الفحص والتقييم للمستندات المرفوعة بمعرفة الطالب على المنصة.

▪ آخر موعد للتقديم على المنح هو 15/9/2023.

▪ استيفاء الطالب لكافة الشروط المؤهلة للالتحاق بالجامعات المصرية بالمرحلة الدراسية المرشح للحصول على المنحة بها.

▪ يحق للطالب المتقدم عبر الموقع الإلكتروني لمنصة "ادرس في مصر" على نفقته الخاصة والمستكمل لجميع الإجراءات التقدم على المسار الخاص بالمنح (EGY-AID) في ذات العام.

▪ لا يجوز قيد طلاب المنح قبل ورود الرد من الجهات الأمنية المعنية.

▪ يتم تخصص نسب من المنح المقدمة من خلال البرامج والاتفاقيات الثقافية واللجنة الفرعية للوافدين بوزارة الخارجية للترشيح على كليات (الطب – الهندسة – الحاسبات والمعلومات)، وفقا لما تراه اللجنة وتبعا لأعداد الطلاب المتقدمين للدراسة على نفقتهم الخاصة وكذا أعداد المتقدمين للحصول على المنح من كل دولة على حدى.

▪ بالنسبة للطلاب الوافدين المرشحين على منح يتم قبولهم بالجامعات المصرية في الأقسام والشعب العادية فقط، وفي حال رغبة أحدهم في الالتحاق ببرنامج دراسي خاص بمصروفات يسدد الطالب الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة على الطلاب الوافدين على نفقتهم الخاصة لذات البرنامج.

▪ يتم توزيع المنح المقررة على كافة الجامعات بأنحاء الجمهورية، وذلك في حدود الطاقة الاستيعابية للجامعات نسبة وتناسب مع الطلاب الوافدين على نفقتهم الخاصة.

▪ الطلاب الوافدون المصدق على قبولهم من قبل رئاسة الجمهورية لايحق لهم الاستفادة بالمنح الدراسية أو التقدم للإعفاء أو التخفيض من الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة على الطلاب الوافدين بالعملة الأجنبية باستثناء طلاب منح الوكالة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.

▪ تقوم الجامعات بموافاة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين- ببيان بالطلاب الذين يتم استقدامهم على حساب برامج أو إتفاقيات حوض النيل أو مشاريع الإتحاد الأوروبي أو منحة أجنبية من خلال المشاريع المشتركة أو كورسات تدريبية في مراكز اللغة العربية بالجامعات أو أي تدريبات قصيرة المدى، مرفقًا به صورة من الاتفاقية المبرمة أو خطابات التبادل مع الجامعات الأجنبية، بالإضافة إلى صور جوازات سفر الطلاب وذلك لإعتماده من السلطة المختصة.

▪ يعفى طلاب المنح من الدول الأفريقية (الأنجلوفونية –الفرانكفونية) من رسوم الدراسة بأقسام اللغات بكليات الجامعات المصرية فيما عدا البرامج الجديدة، وذلك طبقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته بتاريخ 19/8/2017.

▪ لايجوز تبديل بعض أو كل أعداد المنح الجامعية المقدمة الى منح دراسات عليا إو العكس.

▪ لايجوز تأجيل تنفيذ المنح التي تم الموافقة على الترشح من عام جامعي الى العام التالي إلا بعد العرض على اللجنة المختصة.

▪ تسقط المنحة في حال عدم استفادة الطالب منها في عام الترشيح، ولا يتم استبدالها بطالب آخر.