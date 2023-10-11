شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: تحويلة مرورية بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى الجمعة 13 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري بيانا اعلاميا بشان إجراء تحويله مرورية بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بالتنسيق مع الادارة العامة للمرور، وذلك اعتبارا من الساعة 12 صباحا من يوم الجمعة الموافق 13 / 10 / 1023 حتى الساعة 2 ظهرا من نفس اليوم وذلك لنهو تركيب الجزء المتبقي و الآخير من كوبرى مزلقان أبو حمص الجديد.

يأتى ذلك ضمن الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل لتطوير وتوسعة الطريق بطول 220 كم وإنشاء عدد 10 كباري علوية( 9كباري سيارات وكوبري للمشاه ) بهدف تحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة حركة التجارة بين محافظات الوجه البحرى.

واشار البيان ان التحويلة المؤقتة بالطريق ستشمل تغيير مسار المركبات من نطاق الأعمال بالكيلو 173.5 – إلى مدخل مدينة أبوحمص (القادم من القاهرة تجاه لإسكندرية ) وتحويل القادم من الإسكندرية إلى القاهرة إلى مدخل قرية ديسونس الحلفايه والخروج من مخرج مدينة أبوحمص والعودة مرة أخرى للطريق الرئيسى وذلك للسيارات الملاكى والأجرة .

وفيما يتعلق بسيارات النقل الثقيل فيتم منع النقل الثقيل وتحويله للطريق الدولي الساحلي من بداية كوبري التقاطع الدولي الحر والقادم من الإسكندرية باتجاه القاهرة يتم تحويل سيارات النقل الثقيل الى محور الليثي بدمنهور لاستكمال رحلته بطريق المحمودية ومنعه من المرور فى اتجاه أبوحمص (نطاق الأعمال).