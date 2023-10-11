شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: لا يوجد انتشار لبق الفراش فى مصر وتنشيط الترصد الحشرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عبد الغفار أنه لايوجد فى مصر أى انتشار لحشرة البق مؤكدا أن أعمال الترصد فى مكافحة الحشرات مستمرة بالجمهورية وتابع : شددنا كافة إجراءات الدخول من المطارات والموانى خاصة للقادمين من الدول التى تعانى من انتشار حشرة البق ويتم توعية المسافرين بطرق الوقاية وفحص القادمين خاصة الامتعة.

وتابع : لا يشعر الكثير من الناس باللدغات، ولا تظهر عليهم أعراض غير شكل اللدغة، وما يحيط بها من إحمرار والتهابات بسيطة، بينما يكون البعض الآخر أكثر حساسية، ويعانى من أعراض أكثر حدة.

كما لا تظهر أعراض البق في الجسم على الفور؛ لأنه يفرز كمية صغيرة من المخدر قبل أن يبدأ فى مص الدم، ويمكن أن يستغرق ظهور أعراض قرصة البق بضعة أيام، وتسبب اللدغة الشعور بعدم الراحة والحكة