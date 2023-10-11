شكرا لقرائتكم خبر عن الدواجن البيضاء تسجل 65 جنيها للكيلو فى المزرعة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم فى البورصة 65 جنيها للكيلو والأمهات فى الأسواق بسعر يتراوح من 60 - 62 جنيهًا للكيلو، والبلدى بسعر 120 جنيهًا للكيلو فى المزرعة والساسو 120 جنيهًا.

‎ومن المقرر أن تنخفض الأسعار ابتداء من السبت المقبل طبقًا لمبادرة الحكومة بخفض أسعار بعض السلع من بينها الدواجن حيث سيتم تخفيض سعر كيلو الدواجن الحية فى المزرعة إلى 65 جنيها مقابل74 جنيه لتباع فى الأسواق بنحو 73 جنيهًا مقابل 80 جنيهًا قبل المبادرة ، وتخفيض سعر الدواجن المجمدة إلى 100 جنيه تسليم المجزر مقابل 115 جنيه ليباع الكيلو فى الأسواق ب 105 جنيهات مقابل 130 جنيه قبل المبادرة.

وأكد القصير أن الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضا حيوانات المزرعة.

‏‎وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي وبدعم من رئيس مجلس الوزراء شخصياً للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.