شكرا لقرائتكم خبر عن الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى: نعمل على توفير حياة كريمة لكل مصري..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى، فيديو بشأن توفير حياة كريمة للمواطنين، وأن الحملة تستهدف توفير حياة كريمة، وأن المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، يؤمن بتوفير حياة كريمة لكل مصرى.

وكتبت الحملة عبر صفحتها الرسمية" حياة كريمة لكل المصريين هذا هو حلمنا الذي نعمل جميعًا من أجل تحقيقه، إن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي يؤمن بأهمية توفير حياة كريمة لكل مصري، وهو يعمل بكل قوته وتفانيه لتحقيق هذا الحلم، وتحت قيادته شهدت مصر تطورًا ملموسًا في مجالات التعليم والصحة وجودة الخدمات والمرافق العامة وغيرها".

نحن نثق بأن المستقبل يحمل المزيد من التقدم والإنجازات، لنتحد جميعًا كافة أطياف الشعب، لنبني مصرنا العظيمة ونحقق حلم الحياة الكريمة لكل المصريين.