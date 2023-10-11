لجذب السياحة.. خط طيران جديد بين الأقصر وبرشلونة نهاية أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

تبدأ شركة فيولينج للطيران الإسبانية تشغيل خط طيران جديد بين مطار برشلونة بدولة إسبانيا ومطار الأقصر الدولي يوم 28 أكتوبر الحالي، بمعدل رحلة أسبوعيا، وذلك في إطار خطة الدولة لدعم السياحة والطيران وجذب 30 مليون سائح حتى عام 2030.

صرح بذلك سيف بهجت، المدير التنفيذي لمجموعة N S A S للسياحة والطيران وكيل الشركة الإسبانية بمصر.

قال بهجت: تعتزم الشركة الإسبانية تشغيل خط طيران آخر بين مطاري برشلونة وشرم الشيخ خلال شهر ديسمبر المقبل بهدف جذب السياحة الشاطئية أيضاا إلى السوق المصري.

وأضاف بهجت: تعمل شركة الطيران الإسبانية حاليا على تشغيل 5 رحلات أسبوعيا بين مطاري القاهرة وبرشلونة، كما تعمل الشركة على تشغيل خط طيران آخر بين مطاري القاهرة وأورلي في فرنسا، في إطار مخطط الشركة لجذب السائحين من غرب أوروبا.

وأشار بهجت إلى أن خطوط فيولينغ الجوية هي شركة طيران إسبانية منخفضة التكلفة، أنشئت عام 2004 مقرها في فيلاديكانز في برشلونة ولها محاور في مطار برشلونة في إسبانيا، ومطار أورلي في فرنسا، ومطار ليوناردو دا فينشي في إيطاليا اعتبارًا من عام 2021، وتطير الشركة إلى 122 وجهة في إفريقيا وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط، وحملت أكثر من 34 مليون مسافر في عام 2019.