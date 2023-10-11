انخفاص أسعار السمك البلطي والمكرونة وارتفاع البوري اليوم في سوق العبور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار السمك البلطي، والمكرونة السويسي، والكابوريا خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار السبيط والكاليماري، والبوري.

ويرصد الخليج 365 في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 66 و70 جنيها، بانخفاض جنيه.

واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي عند بين 40 جنيها و200 جنيه.

وتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 70 جنيها و100 جنيه، بانخفاض 5 جنيهات.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 200 و300 جنيه، بارتفاع 10 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 40 جنيها و200 جنيه، بانخفاض 10 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الجمبري الصغير بين 80 و180 جنيها.

وبلغ سعر كيلو البوري بين 85 و115 جنيها، بارتفاع 5 جنيهات.