مصادر مصرية: لم نبلغ إسرائيل بوجود نيَّات لدى "حـماس" لتنفيذ هجومها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

نفت مصادر مصرية رفيعة المستوى ما تداولته تقارير إعلامية إسرائيلية بشأن قيام الأجهزة المصرية بإبلاغ إسرائيل عن وجود نيَّات لدى حركة حـماس لتنفيذ هجومها.

وقالت المصادر، في تصريحات أدلت بها إلى "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء: "إن الموقف المصري معلوم للجميع؛ وهو التمسك بثوابت القضية الفلسطينية".

وأضافت المصادر المصرية رفيعة المستوى لـ"القاهرة الإخبارية": الأجهزة المصرية باشرت منذ اللحظة الأولى اتصالاتها مع الجانبَين؛ من أجل التهدئة ومنع التصعيد.

كانت وسائل إعلام إسرائيلية نشرت أن أجهزة مصرية أبلغت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حركة حماس ستهاجم إسرائيل قبل أحداث طوفان الأقصى، وأن الأخير لم يهتم.

ونفى رئيس الوزراء الإسرائيلي، مؤخرًا، وجود اتصالات بهذا الشأن من قِبل الجانب المصري، وهو ما نوهت بشأنه المصادر المصرية رفيعة المستوى لـ"القاهرة الإخبارية"، أعلى.