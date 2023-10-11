قتله في خناقة.. كواليس مشاجرة انتهت بجثة في أبو المطامير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبوالنجا:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة حدوث مشاجرة بين طرفين بالبحيرة، لخلافات الجيرة.

كان مركز شرطة أبو المطامير بمديرية أمن البحيرة، تلقى بلاغًا بوجود مشاجرة بإحدى القرى بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: (مزارع "متوفى متأثراً بإصابته"، ونجله)، طرف ثان: (مزارع، ونجله) تعدى خلالها الطرف الثاني على المجني عليه من الطرف الأول بعصا ما أدى إلى وفاته متأثراً بإصابته لخلافات الجيرة.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام، تم ضبط الطرف الثاني واعترفا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وتم بإرشادهما ضبط الأداة المستخدمة في الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.