مديرية أمن القاهرة تستقبل اتحاد طلاب وطالبات المدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

استقبلت مديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، زيارة لعدد من اتحاد طلبة وطالبات مدارس القاهرة.

جاء ذلك في ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى التواصل مع كافة فئات المجتمع لاسيما الاهتمام بتنمية الثقافة الشرطية للنشء وصغار السن.

وهدفت الزيارة إلى إطلاع النشء وصغار السن على جانب من الدور الذي يضطلع به رجال الشرطة في حماية أرواح المواطنين وسرعة استقبال البلاغات وكيفية التعامل معها، وشملت الزيارة جولة تفقدية بـ (غرفة عمليات النجدة بالقاهرة).

ومن جانبهم توجه المشاركون والقائمين على العملية التعليمية بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع ولاسيما النشء وصغار السن.