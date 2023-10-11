ضبط 13 عنصرا إجراميا قبل ترويج 48 كيلو مخدرات في "أسوان - دمياط "

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن (أسوان- دمياط)، بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط 6 قضايا "اتجار" في المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (8 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 7 كيلو جرام من مخدر البانجو – 3 كيلو جرام من مخدر الهيدرو – كمية من مخدري "الهيروين ، والشابو "- عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة 7 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية" ، وكذا (3 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 3 متهمين، وتنفيذ 823 حكم قضائي متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط 4 قضايا "اتجار" في المواد المخدرة والأسلحة نارية، ضُبط خلالهم (8.500 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 14 كيلو جرام من مخدر البانجو – 8 كيلو جرام من مخدر الهيدرو - كمية من مخدر الهيروين)، وكذا (3 فرد محلي - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة 5 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.