الداخلية تستقبل وفدا من نظيرتها السعودية بمقر إدارة موسيقات الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

استقبل قطاع التدريب بوزارة الداخلية، وفد من الكوادر بالمملكة العربية السعودية "المعنيين بمجال الموسيقى العسكرية" بمقر إدارة موسيقات الشرطة.

وكان في استقبال الوفد اللواء مدير الإدارة العامة للتدريب، والذي رحب بالوفد الزائر، ناقلاً تحيات وزير الداخلية وحرص سيادته الدائم على الاهتمام، بتلك الزيارات وما يترتب عليها من تعاون مثمر وبنّاء.

بدأت فعاليات الزيارة بعرض عسكري متميز لفرق موسيقات الشرطة قدموا خلاله معزوفات موسيقية احترافية باستخدام آلات العزف المتنوعة، بالإضافة إلى عرض موسيقى بمعزوفات عالمية بالمسرح الروماني شارك خلاله الفريق الموسيقى من العنصر النسائي بشكل أشاد به الزائرين.

كما تضمنت الزيارة عرض تقديمي عن طبيعة عمل إدارة موسيقات الشرطة والأنشطة الفنية والعسكرية التى تؤديها والمناسبات والفاعليات المحلية والوطنية والدولية التى تشارك بها بشكل احترافي.. كما أعقب ذلك جولة تفقدية بمتحف ومكتبة إدارة موسيقات الشرطة واستعراض التاريخ التراثي لها، وأعقبها جولة تفقدية بالقاعات التعليمية للمتدربين بالفرق الموسيقية للوقوف على أحدث برامج وأساليب التدريب المتطور التى توفرها الإدارة العامة للتدريب للمتدربين فى شتى المجالات الموسيقية النظرية والعملية.

ومن جانبهم ناقش ممثلوا الوفد خلال جلسة مباحثات سُبل التعاون لعقد دورات تدريبية تخصصية متعلقة بمجالات الموسيقى المختلفة للجانب السعودي.

وفى ختام الزيارة حرص الوفد على التقاط الصور التذكارية مع فرق موسيقات الشرطة.. وتقدموا بالشكر والتقدير لوزارة الداخلية المصرية على تلك الزيارة مشيدين بما لمسوه من مستوى عالٍ ومتميز لإعداد كوادر موسيقية على مستوى عالٍ من الاحترافية.