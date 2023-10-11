القبض على 3 أشخاص نقبوا خِلسة عن الآثار داخل عقار ملكهم بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، 3 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار ملكهم بالجيزة.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة قيام (3 أشخاص) بالتنقيب عن الآثار داخل عقار ملكهم كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (أدوات التنقيب) .

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.