أهدى الذهب لزوجته.. إحالة سائق للمحاكمة استولى على حقيبة سيدة في الوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أحالت النيابة العامة بالجيزة، سائق تاكسي للمحاكمة الجنائية، متهم بالاستيلاء على حقيبة خاصة بسيدة تحتوي على مبلغ مالي ومصوغات ذهبية في الوراق.

واعترف المتهم أمام النيابة العامة، أنه يعمل سائق، وبعدما قام بتوصيل سيدة بحوزتها عدة حقائب، وعقب انصرافه عثر على حقيبة صغيرة تحتوي على مبلغ مالي فئة الدولار، ومصوغات ذهبية خاصة بالسيدة، فاستولى عليها.

وأضاف المتهم في تحقيقات النيابة العامة، أنه أنفق جزء من النقود، وأعطى المصوغات الذهبية لزوجته.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعرض سيدة للسرقة بالوراق، وذكرت مقدمة البلاغ أنها تركت حقيبة سهوا بسيارة تاكسي كانت تستقلها، تحتوي على مبلغ مالي فئة الدولار، ومصوغات ذهبية واستولى عليها السائق.

بإجراء التحريات توصل رجال المباحث لهوية سائق التاكسي، وبمواجهته اعترف بالاستيلاء على الحقيبة، وإنفاق جزء من النقود، وتم ضبط المصوغات الذهبية بحوزة زوجته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.