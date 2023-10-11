داخل علب السجائر.. الداخلية تُحبط تهريب عملات أجنبية بالمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ، من ضبط (عامل – مقيم بمحافظة الدقهلية)، أثناء إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات الجوية بميناء القاهرة الجوي، وبحيازته مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية" مخبأة داخل عبوات "سجائر" داخل إحدى حقائبه بالمخالفة للقانون.

وبمواجهته أقرر بملكيته للمبالغ المالية المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة التحقيق.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانئ المختلفة للبلاد واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة.