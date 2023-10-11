قُتل بسبب دراجة نارية.. الداخلية تكشف ملابسات العثور على جثة مسجل ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبوالنجا:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص ببورسعيد؛ لقيامه بالتعدي على آخر بسلاح أبيض وإحداث إصابته التي أودت بحياته لخلافات بينهما.

تبلغ لقسم شرطة الضواحي بمديرية أمن بورسعيد من إحدى المستشفيات باستقبالها (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) مصاب بجروح وسحجات متفرقة بالجسم وتوفى أثناء إسعافه.

بالانتقال والفحص وبسؤال والدة المجني عليه أقرت بقيام (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) بالتعدي على نجلها بسلاح أبيض "مطواة" كان بحوزته لخلافات بينهما على قيمة بيع دراجة نارية قام نجلها ببيعها للمشكو في حقه، قام على إثرها الأخير بالتعدي على نجلها بالضرب وإحداث إصابته التي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم ضبط المذكور وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات، وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.