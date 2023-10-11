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بجوار سينما ريفولي.. حريق في مخزن بشارع 26 يوليو

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغًا بنشوب حريق بأحد المخازن بالعقار رقم ٢٣، ٢٤ شارع ٢٦ يوليو.

وبحسب بيان صادر عن المحافظة، اليوم الأربعاء، فعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى الموقع وتم السيطرة على الحريق والإطفاء دون إصابات أو وفيات.

ونجحت الحماية المدنية في منع امتداد الحريق إلى أي من العقارات أو سينما ريفولي المجاورة للعقار.

وقرر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقار لحصر التلفيات بالمخزن الذي نشب به الحريق.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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