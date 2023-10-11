محافظ القاهرة يشهد احتفالية إعلان المشروعات الفائزة من مبادرة المشروعات الخضراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شهد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، احتفالية إعلان المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لإقليم القاهرة الكبرى في دورتها الثانية ٢٠٢٣ والمقامة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبحسب بيان صحفي، جاء ذلك بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والسفير هشام بدر منسق عام المؤتمرات الدولية بوزارة التخطيط ورئيس اللجنة التنظيمية الوطنية ومنسق عام المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

وفي كلمته بالحفل، أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء تعد حدثا مهما في الرحلة نحو بناء مجتمع أكثر استدامة وذكاءً حيث إن المؤتمر يجمع بين الحكومة والمهندسين والمختصين والناشطين في مجال البيئة والتكنولوجيا بهدف استكشاف وتعزيز الحلول الذكية للتحديات التي تواجهها المدن في القرن الحادي والعشرين.

وأضاف محافظ القاهرة أن المدن تعيش حاليًا تحولًا هائلًا في مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية وفي ضوء هذه التحولات، يصبح من الضروري أن نتبنى نهجًا مستدامًا يعتمد على التكنولوجيا الذكية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار اللواء خالد عبدالعال إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يأتي في مقدمة أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث تسعى مصر لتحقيق رؤيتها 2030 على أرض الواقع بهدف رفع معدلات النمو والقضاء على الفقر وتوفير مزيد من فرص العمل.

وأكد محافظ القاهرة أن هدفنا هو مشاركة محافظة القاهرة في هذه المبادرة بمشروعات رائدة في مجال تعظيم الاستفادة من موارد الدولة، واستخدام تكنولوجيا المعلومات لدعم خطة الدولة للتحول الرقمي، وتمكين المرأة في مجال مواجهة تحديات التغير المناخي، حيث تستهدف المحافظة جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق وتنفيذ تلك المشروعات على أرض القاهرة.

وتابع: يمكننا من خلال تواجدنا معكم اليوم إيضاح جهود المحافظة في التوعية بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في عامها الثاني.

وأوضح أن القاهرة عقدت أكثر من 35 لقاءً ما بين ندوات ومحاضرات وورش عمل وذلك بالمناطق والأحياء والمديريات، والجامعات ومراكز الشباب والمكتبات مما ترتب على حصول القاهرة على 20% من إجمالي مشروعات الجمهورية التي بلغت 5600 مشروع وعددهم 929 مشروع.

وتم استبعاد المشروعات غير المكتملة وغير المستوفاة ودراسة 52 مشروعا مكتمل وتنطبق عليهم الشروط وقد انتهت اللجنة إلى ترشيح 18 مشروعا منهم بعدد 3 مشروعات في كل فئة من فئات المبادرة الست.

وفي ختام كلمته أكد محافظ القاهرة، ضرورة الاستمرار في العمل الجاد من أجل إنجاح المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والمشاركة بمشروعات تنافس في جذب استثمارات جديدة للجمهورية الجديدة، مع ما تملكه الدولة المصرية من كوادر وكفاءات.