شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات التعليمية تحدد الأوراق المطلوبة للتعاقد مع المعلمين الجدد.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
- قرار المجلس الطبي.
- بطاقة الرقم القومي.
- صحيفة الحالة الجنائية.
- شهادة ميلاد مميكنة أصل المؤهل الدراسي.
- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها ( الذكور شهادة تأدية الخدمة العامة أو الاعفاء ( الاناث ).
- إقرار الحالة الاجتماعية.
- إقرار الذمة المالية.
- إقرار من المرشح بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي .
- شهادة اجتياز اختبارات القبول الصادر من مجمع الاصدارات المؤمنة والذكية.
- أية مستندات أخرى تراها السلطة المختصة « استمارة 105، منحة ثلاثة أشهر، استمارة 6 تأمين ومعاشات، استمارة 103 طلب استخدام.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز