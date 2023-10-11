شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر رفيعة المستوى للقاهرة الإخبارية: موقف مصر هو التمسك بثوابت قضية فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت مصادر مصرية رفيعة المستوى، ماتداولته تقارير إعلامية إسرائيلية بشأن قيام الأجهزة المصرية بإبلاغ الجانب الاسرائيلي عن وجود نوايا لدى حركة حماس لتنفيذ الهجوم الذى جرى في السابع من أكتوبر.

وأضافت المصادر فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الموقف المصري معلوم للجميع، وما تقوله مصر في العلن وهو التمسك بثوابت القضية الفلسطينية، وباشرت الأجهزة المصرية منذ اللحظة الأولى اتصالاتها مع الجانبين من أجل التهدئة ومنع التصعيد.