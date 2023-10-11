شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلى على غزة لـ1055 وأكثر من 5 آلاف مصاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الأربعاء، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي غزة لـ 1055 شهيد وأكثر من 5 آلاف مصاب. فيما دعت وزارة الصحة الفلسطينية المواطنين بضرورة التوجه إلى مجمع الشفاء الطبي وكافة المستشفيات وجمعية بنك الدم وفروعها في محافظات قطاع غزة للتبرع بالدم وخاصة من فصيلة ( 0 ) بنوعيه السالب والموجب.

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