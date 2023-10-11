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قصف إسرائيلى عنيف بالقنابل الفوسفورية على مرفأ الصيادين بقطاع غزة

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وسائل إعلام فلسطينية، الأربعاء، عن قصف إسرائيلى عنيف بالقنابل الفوسفورية على مرفأ الصيادين، حيث فاحت رائحة هذه المادة السامة فى أجواء غزة.

فيما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الأربعاء، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي غزة لـ 1055 شهيد وأكثر من 5 آلاف مصاب.

بدورها، دعت وزارة الصحة الفلسطينية المواطنين بضرورة التوجه إلى مجمع الشفاء الطبي وكافة المستشفيات وجمعية بنك الدم وفروعها في محافظات قطاع غزة للتبرع بالدم وخاصة من فصيلة ( 0 ) بنوعيه السالب والموجب.

 

 

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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