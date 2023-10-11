شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الأرصاد: حالة الطقس حتى الاثنين أمطار وشبورة وانخفاض حرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء 11 أكتوبر حتى الإثنين المقبل 16 سبتمبر 2023، حيث متوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء،شديد الحرارة على وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وخلال هذه الفترة متوقع أن تشهد انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وفيما يلى خرائط الظواهر الجوية المتوقعة حتى الجمعة المقبل، كما يلى: - الأربعاء 11 أكتوبر: -

شبورة مائية من (4 إلى 7 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا.

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.. وفيما يلى موجزا لأهم الأخبار.

ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلى على غزة لـ1055 وأكثر من 5 آلاف مصاب

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الأربعاء، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي غزة لـ 1055 شهيد وأكثر من 5 آلاف مصاب.

فيما دعت وزارة الصحة الفلسطينية المواطنين بضرورة التوجه إلى مجمع الشفاء الطبي وكافة المستشفيات وجمعية بنك الدم وفروعها في محافظات قطاع غزة للتبرع بالدم وخاصة من فصيلة ( 0 ) بنوعيه السالب والموجب.

الصحة العالمية: الإمدادات المخزنة فى 7 مستشفيات فى غزة استُنفدت تماما

أكد ممثل منظمة الصحة العالمية فى غزة طارق جاساريفيتش أن الإمدادات المخزنة مسبقا فى 7 مستشفيات رئيسية فى قطاع غزة استُنفدت تماما، وأن المنظمة تعكف على إعادة برمجة مبلغ مليون دولار أمريكى لشراء الإمدادات الطبية الأكثر إلحاحا من السوق المحلية لسد الفجوات المطلوبة، مجددا دعوة المنظمة إلى الوقف الفورى للعنف.

وأشار إلى الحاجة لإقامة ممر إنسانى لإيصال الإمدادات الضرورية، وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشار مسئول الصحة العالمية إلى وقوع 13 هجمة على القطاع الصحى فى قطاع غزة منذ بداية الهجوم الحالى، ما أدى إلى مقتل 6 من العاملين فى القطاع الصحى وإصابة أربعة آخرين، وتضرر 9 سيارات إسعاف وثمانية مرافق صحية.

الصحة: لا يوجد انتشار لبق الفراش فى مصر وتنشيط الترصد الحشرى

أكد الدكتور حسام عبد الغفار أنه لايوجد فى مصر أى انتشار لحشرة البق مؤكدا أن أعمال الترصد فى مكافحة الحشرات مستمرة بالجمهورية وتابع : شددنا كافة إجراءات الدخول من المطارات والموانى خاصة للقادمين من الدول التى تعانى من انتشار حشرة البق ويتم توعية المسافرين بطرق الوقاية وفحص القادمين خاصة الامتعة.

وتابع : لا يشعر الكثير من الناس باللدغات، ولا تظهر عليهم أعراض غير شكل اللدغة، وما يحيط بها من إحمرار والتهابات بسيطة، بينما يكون البعض الآخر أكثر حساسية، ويعانى من أعراض أكثر حدة.

كما لا تظهر أعراض البق في الجسم على الفور؛ لأنه يفرز كمية صغيرة من المخدر قبل أن يبدأ فى مص الدم، ويمكن أن يستغرق ظهور أعراض قرصة البق بضعة أيام، وتسبب اللدغة الشعور بعدم الراحة والحكة

انقطاع المياه عن 6 مناطق سكنية بالقاهرة لتحويل خط رئيسى غدا

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه نظراً للقيام بأعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1000 مم بسبب أعمال الصرف الصحى بمدينة السلام بالقاهرة، الأمر الذى سيترتب عليه انقطاع المياه عن جميع مراحل اسكانات (اطلس –المحمودية –اسكندريه –الجمهورية والقاهرة ) ومناطق ( الشواكر – محطة الصرف الصحى عقد 16 الجبل الاصفر).

وأوضحت الشركة أن الانقطاع سيكون من الساعة الثامنة مساء غدا الخميس الموافق 12-10-2023 وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالى الجمعة الموافق 13-10-2023.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع.

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