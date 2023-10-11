وزارة الكهرباء: تركيب 2 مليون و700 ألف عداد كودى للمبانى المخالفة

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الشركة القابضة لكهرباء مصر ممثلة فى شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية انتهت من تنفيذ 2 مليون 700 الف عداد كودى للمبانى العشوائية والمخالفة، لافتًا إلى أنه تم إجراء ما يقرب من 2 مليون 800 ألف معاينة لطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع بالمبانى المخالفة حتى الآن.

و أوضح حمزة فى تصريحات خاصة ل" الخليج 365"، أن شركات توزيع الكهرباء تلقت 3 مليون 400 ألف طلب تحول من المحاسبة بنظام الممارسة لتركيب عدادات كودية مسبوقة الدفع ، موضحًا أن السبب فى زيادة عدد الطلبات على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية هو تكثيف حمﻻت ضبط سارقى التيار الكهربائى والمرور شهريا على مستخدمى نظام الممارسة لضمان اﻻنتظام فى السداد.

وقال حمزة، إن الوزارة تستهدف خفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء من خلال عدة محاور، أهمها تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع وتكثيف حملات ضبط سارقى التيار وتغليظ عقوبة سرقات التيار الكهربائى، لافتا إلى أن الهدف من خطة الوزارة لخفض نسبة الفقد هو الحفاظ على جودة التغذية الكهربائية وتأمين الشبكة القومية من التعديات عليها الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي.