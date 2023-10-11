شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: حريق مخزن وسط البلد لم يسفر عن إصابات ولم يمتد لعقارات مجاورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت محافظة القاهرة أن حريق مخزن وسط البلد لم يسفر عن إصابات أو وفيات، ولم يمتد الحريق إلى أي من العقارات أو سينما ريفولى المجاورة للعقار، مؤكده أنه تم السيطرة على الحريق الذى نشب منذ قليل بالعقار رقم 23 ، 24 شارع 26 يوليو.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغًا بنشوب حريق بأحد المخازن بالعقار رقم 23 ، 24 شارع 26 يوليو، وعلى الفور قامت قوات الحماية المدنية بالانتقال للموقع والسيطرة على الحريق وتم الاطفاء دون إصابات أو وفيات، ولم يمتد الحريق إلى أي من العقارات أو سينما ريفولى المجاورة للعقار.

وقرر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقار لحصر التلفيات بالمخزن الذي نشب به الحريق.

وكانت تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن فى وسط البلد ، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون وقوع أى إصابات. ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.



حريق مخزن وسط البلد بالقاهرة



حريق مخزن وسط البلد بالقاهرة



حريق مخزن وسط البلد بالقاهرة



حريق مخزن وسط البلد بالقاهرة