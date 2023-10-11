شكرا لقرائتكم خبر عن كرتونة البيض تسجل 125 جنيهًا اليوم فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار البيض اليوم الأربعاء فى الأسواق استقرارًا حيث بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض للمستهلك 125 جنيهًا، والأحمر 126 جنيهًا والبلدى 140 جنيهًا.

‏‎وقرر الاتحاد العام لمنتجى الدواجن تثبيت سعر طبق بيض المائدة ابتداء من السبت المقبل عند 115 جنيهًا فى المزرعة مقابل 124 جنيهًا، ليباع فى الأسواق بنحو 125 جنيها مقابل 150 جنيهًا طبقًا لمبادرة الحكومة بخفض أسعار بعض السلع من بينها البيض.

‏‎من جانبها تطلق وزارة الزراعة بشكل يومى منافذ متحركة متحركة، لبيع بيض المائدة للمواطنين بأسعار مخفضة وذلك فى الميادين العامه والشوارع المزدحمة بالسكان ضمن مبادرة خير مزارعنا بأهالينا والتى تهدف إلى رفع العبء عن كاهل المواطنين.

‏‎يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للتوسع في أعمال وانشطة المبادرة، وضخ وتوفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين من انتاج الوزارة وأجهزتها المختلفة، بجودة عالية وأسعار مناسبة، للمساهمة في رفع العبء عم كاهل المواطنين.

‏‎الجدير بالذكر بالذكر أن السيارات تستهدف الميدان العامة والشوارع المزدحمة، ومناطق متفرقة، لضمان وصول المنتج لأكبر عدد من المواطنين.