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الصحة العالمية: الإمدادات المخزنة فى 7 مستشفيات فى غزة استُنفدت تماما

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القاهرة - سامية سيد - أكد ممثل منظمة الصحة العالمية فى غزة طارق جاساريفيتش أن الإمدادات المخزنة مسبقا فى 7 مستشفيات رئيسية فى قطاع غزة استُنفدت تماما، وأن المنظمة تعكف على إعادة برمجة مبلغ مليون دولار أمريكى لشراء الإمدادات الطبية الأكثر إلحاحا من السوق المحلية لسد الفجوات المطلوبة، مجددا دعوة المنظمة إلى الوقف الفورى للعنف.

وأشار إلى الحاجة لإقامة ممر إنسانى لإيصال الإمدادات الضرورية، وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشار مسئول الصحة العالمية إلى وقوع 13 هجمة على القطاع الصحى فى قطاع غزة منذ بداية الهجوم الحالى، ما أدى إلى مقتل 6 من العاملين فى القطاع الصحى وإصابة أربعة آخرين، وتضرر 9 سيارات إسعاف وثمانية مرافق صحية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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