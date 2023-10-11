شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قسم الحشرات بعلوم القاهرة: "بق الفراش" حشرة لا تنقل الأمراض وتتغذى على الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة غادة محمد البسيونى أستاذ الحشرات الطبية والبيطرية ورئيس قسم علم الحشرات بكلية العلوم جامعة القاهرة، إن بق الفراش حشرة ليلية لن تنقل أى أمراض وتفضل المعيشة فى أو بجوار أماكن نوم الأنسان ويتغذى الذكور والإناث وصغارهم على الدم، كما أنه موجود فى كل القارات ومن السهل وجوده فى الفنادق والمنازل والمستشفيات ووسائل النقل المختلفة.

وأوضحت الدكتورة غادة بسيونى فى تصريحات لـ" الخليج 365" أن بق الفراش ارتبط وجوده قديما بالدول النامية ولكنة الآن ينتشر فى الدول المتقدمة أيضا، ويتغذى على دم البشر فى حالة عدم وجود بشر حوله على أى حيوان أو طائر لإكمال دورة حياتة، ويمكن أن يحيا لعام كامل بدون غذاء.

وأشارت رئيس قسم علم الحشرات بكلية العلوم جامعة القاهرة، إلى أن الأشياء التى تجذب بق الفراش للبشر هو خروج ثانى أكسيد الكربون وحرارة جسم البشر.