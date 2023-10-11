شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية يفتتح برنامج البناء الثقافى.. ويؤكد: المساجد تقوم بطفرة فكرية بارزة والان مع تفاصيل الخبر
وفي بداية اللقاء أشاد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بجهود وزارة الأوقاف في تطوير الوعي الثقافي والفكري لدي الأئمة والواعظات من خلال الدورات المتعددة، مؤكدًا أن المساجد تقوم بطفرة فكرية بارزة في المجتمع المصري.
واستعرض محافظ الدقهلية خلال اللقاء جهود الدولة المصرية في محافظة الدقهلية، ومشروعات حياة كريمة بالمحافظة، حيث أشاد أئمة وواعظات الأوقاف بهذه الجهود والإنجازات الكبيرة.
ثم أعقب اللقاء زيارة ميدانية لقرية دنجواي (إحدى قرى حياة كريمة) بمركز شربين بمحافظة الدقهلية، وذلك للتعرف على أهم المشروعات التي قامت بها الدولة المصرية.
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