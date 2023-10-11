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عميدة آداب عين شمس تكرم الإعلامى أسامة منير ضمن حفلات استقبال العام الدراسى

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القاهرة - سامية سيد - استضافت كلية الآداب بجامعة عين شمس ممثلة في إدارة رعاية الشباب وأسرة "سوشيال كلرز" الطلابية الإعلامي الكبير أسامة منير ضمن فعاليات استقبال الطلاب القدامي والجدد فى إطار الأنشطة الفنية والترفيهية التي تتنافس الأسر الطلابية في تنظيمها .

 

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حيث قامت الدكتورة حنان كامل عميدة الكلية بتكريمه بإهدائه درع الأسرة بحضور الدكتور محمد إبراهيم وكيل الكلية ، والدكتور مصطفى مرتضى عميد الكلية السابق وسط حشد طلابى.

 

وأعرب الإعلامي أسامة منير عن سعادته البالغة، حيث يعد هذا التكريم الأقرب إلى قلبه لأنه جاء من إدارة الكلية التي تخرج منها من قسم الاجتماع واستقى منها الفنون والآداب وفن الحياة ، كما أشاد بفريق كورال الكلية، الذى قام بغناء جماعي للنشيد الوطني لجمهورية مصر العربية ، وعدد من الأغاني الوطنية، وحرص الطلاب على التقاط عدد من الصور التذكارية معه، كما دعا الطلاب إلى الاستمتاع بحياتهم الجامعية التي تعد من أفضل سنوات عمرهم ، وسط الاستذكار وممارسة الهوايات والأنشطة الفنية والرياضية وجميع الأنشطة التي تقدمها لهم إدارة الكلية عبر رعاية الشباب واتحاد الطلاب.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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