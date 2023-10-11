شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تكرم رموز حرب أكتوبر خلال احتفالية إرادة وطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت جامعة حلوان رموز حرب أكتوبر المجيدة خلال الاحتفالية التى نظمتها الجامعة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، بمناسبة اليوبيل الذهبى لانتصارات أكتوبر المجيدة والاحتفال بمرور 50 عاما، والتى أقيمت تحت شعار "إرادة وطن".

ومن جانبه أكد رئيس جامعة حلوان على أن السادس من أكتوبر يعتبر أهم وأنبل يوم فى تاريخ مصر الحديث، موضحا أن مصر دولة قوية بفضل جيشها وشعبها، حيث يعمل الجيش على حماية حدود الدولة والتصدي لأي تحديات، ويعمل أيضًا على إعادة البناء، فقد استطاع العبور وتحدي أقوى مانع مائى وساتر رملي، وتم استرداد سيناء أقدس الأماكن، من خلال خطة خداع استراتيجي تدرس حتى الآن، فالشعب المصرى مر بالعديد من الفترات العصيبة فنجد فى كل بيت مصرى شهيد، هؤلاء الذين دفعوا أثمانًا غاليةً من دمائهم الطاهرة، لاسترداد جزءًا غاليًا وعزيزًا من أرض الوطن واستعادة العزة والكرامة.

وأضاف الدكتور السيد قنديل أن اختيار توقيت الحرب كان مثالى ومدروس، بجانب استماع قيادات الجيش لأفكار الشباب، بما يؤكد للعالم أننا شعب عظيم، ونعمل لبناء جمهورية جديدة.

وخلال كلمته أكد على أن كل عام نستلهم من تلك الذكرى " الوطنية"التضحية" من أجل الوطن بكل غال ونفيس، حيث تبقى حرب أكتوبر علامة فارقة في تاريخ الأمة العربية، وستظل مصدر إلهام للأجيال القادمة، فهي قصة نصر حققته إرادة الأمة العربية، وعزيمة أبنائها، وتضحيات شهدائنا، وفي هذا اليوم، قام الجيش المصري العظيم بكتابة ملحمة العزة والكرامة بدماء الشهداء، وهم مصدر فخر واعتزاز لكل مصري ومصرية.

وأكد رئيس جامعة حلوان، أن السادس من أكتوبر لم تكن مجرد معركةٍ عسكريةٍ خاضتها مصر وحققت فيها أعظم انتصاراتها، وإنما كانت اختبارًا حقيقيًا لقدرة الشعب المصري على تحويل الحلم إلى حقيقةٍ، بل لم تقتصر آثارها على المدة الزمنية للحرب، وإنما امتدت لتنشر أشعة الأمل في كل ربوع مصر، حيث أن شعاع الأمل لانتصارات أكتوبر تمتد إلى وقتنا هذا من خلال ما حققته الدولة المصرية من إنجازات غير مسبوقة بكل المقاييس في كل النواحي ومواصلة مسيرة العطاء والتنمية المستدامة من خلال المشروعات القومية، ويجب استكمال تلك المشروعات العملاقة في مختلف المجالات، والتي تعتبر طفرة كبيرة وإنجازًا كبيرًا في وقت قصير، وهذا يؤكد أنه لا شيء يعلو فوق إرادة المصريين الذين أرادوا استعادة الوطن وهيبته من جديد، وأن أي تنمية ونهضة حقيقية لا يمكن أن تتحقق إلا بتضافر الأمن والأمان والاستقرار، لذا فإن من واجبنا أن نربي في نفوس طلابنا والأجيال القادمة حب الأخلاق السوية وتعزيز روح الولاء والانتماء لديهم، وخلق جيل من الشباب قادر على تحمل المسئولية ليساهم في تحقيق تنمية مستدامة حقيقية تسهم في بناء وتطور المجتمع.

ودعا الدكتور السيد قنديل، أبناء جامعة حلوان إلى ضرورة الحفاظ على مصر والوعي بما يحاك ضدها من مخططات تستهدف النيل من وحدة البلاد وأمنها.

وفي ختام كلمته دعا الحضور للوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء حرب أكتوبر المجيدة .

وبدوره قدم الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الشكر لكل القائمين على تنظيم هذه الاحتفالية، وأكد على أن السادس من أكتوبر هو يوم فريد في تاريخ مصر ومن أعظم الأيام التي مرت بها الدولة المصرية على مدار تاريخها والذي يرجع لأكثر من 7000 عاماً، ودعا الطلاب إلى ضرورة قراءة مذكرات قادة حرب أكتوبر، والتي تعد ملحمة فريدة في تاريخ العالم فالتفاصيل الخاصة بالاستعداد للحرب ودقة تنفيذ مراحلها المختلفة مذهلة بكل المقاييس وأثبت خلالها الشعب والجيش المصري أنه قادر على تحدى كل الصعاب.

وقد حاضر في ندوة الإعداد لحرب اكتوبر المجيدة اللواء دكتور اسماعيل سيد اسماعيل والذي تحدث عن مظاهر العطاء لاسترداد أراضينا الغالية فنحن شعب لا يرضى بالظلم نموت من أجل العرض والشرف والأرض في مواجهة عدو يمتاز بالخسة، العدو الذي استخدم أسلحة محرمة دولياً لإحداث خسائر، ولكن الشعب المصري العظيم لم يستسلم والتف حول قيادته السياسية ليوجه رسالة للعدو بأننا لن نسمح بالاستيلاء على نقطة من رمال بلدنا الغالية لأنها تعبر عن نسيجنا وشرفنا وعرضنا، فما أخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة، ولم يستطع العدو فرض إرادته علينا، حيث تكاتف جهود الشعب والجيش المصري الذي استعد للمواجهة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وتهيئة البيئة لخوض الحرب في الوقت المناسب.

وتحدث الشيخ عبد الله سلامة الأبرق أحد مشايخ سيناء عن دور أهالي سيناء أرض الفيروز والبطولات والتحديات ، مؤكداً أن مصر دخلت في العديد من الحروب للدفاع عن الوطن والأمة العربية ، فقواتنا المسلحة هي كرامتنا في الداخل والخارج ، حيث الدور الذي قامت به القيادة السياسية وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى القضاء على الإرهاب والتكفيريين في سيناء، لذا يجب أن نقف صفاً واحداً لدعم سيادته في استكمال مسيرة البناء والعطاء لبناء مصر الحديثة، مؤكداً أننا لن نسمح بالتفريط في شبر من سيناء بعد استرداد كرامتنا في ١٩٧٣ وعبور قواتنا المسلحة ، ونحن أهالي سيناء كنا نرشدهم بأماكن تمركز العدو الإسرائيلي.

وفى ختام الاحتفالية قام الدكتور السيد قنديل بتكريم اللواء دكتور اسماعيل سيد اسماعيل ، والشيخ عبد الله سلامة الأبرق أحد مشايخ سيناء.

هذا وقد تضمنت الاحتفالية عرض فيديو عن انتصارات حرب أكتوبر، بجانب افتتاح المعرض الفني 50 سنة اكتوبر، وحفل غنائي تضمن فقرات فنية متنوعة، حيث اشتملت على العديد من الأغاني الوطنية الحماسية، من كورال حلم للإدارة العامة لرعاية الشباب.

هذا وأقيمت الاحتفالية بالتعاون مع اسرة من اجل مصر المركزية، تحت إشراف الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، الدكتور محمد حلمي رائد اسرة من اجل مصر، محمد جاد الإدارة العامة لرعاية الشباب.

وبحضور الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والعقيد عبد الرحمن محمد مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة ، وعمداء كليات جامعة حلوان ، والطلاب ، وأمين عام الجامعة والأمناء المساعدين .