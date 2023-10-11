تكريم الفائزين بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء بالقاهرة الكبرى.. صور

القاهرة - سامية سيد - شهد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، فعاليات مؤتمر تكريم المشروعات الفائزة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات "القاهرة والجيزة والقليوبية"، فى دورتها الثانية، فى إطار استعدادات الدولة المصرية للمشاركة فى مؤتمر المناخ COP 28 الذى تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة فى نوفمبر القادم بدبي.

وشهدت مسابقة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، فوز 18 مشروعًا بمحافظة القاهرة، و14 مشروعًا بمحافظة الجيزة، و14 مشروعًا بمحافظة القليوبية، توافرت بها اشتراطات وزارة البيئة الخاصة بــ(المكون الأخضر، المكون التكنولوجى الذكى، الجدوى الاقتصادية والقابلية للتمويل، القابلية للتوسع والتكرار، الأثر المستدام، التمكين وتكافؤ الفرص).

وتصنف المشروعات الفائزة ضمن 6 فئات مختلفة وهى "المشروعات الكبيرة، المشروعات المتوسطة، المشروعات الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشروعات الشركات الناشئة، المشروعات المتعلقة بالمبادرات المجتمعية غير الهادفة للربح وأيضًا المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة".